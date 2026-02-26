気になる女性に対しては、スムーズに結婚願望があることをアピールしたいもの。では一体、どのような一言によって、結婚願望を表現できるのでしょうか。そこで今回は、「結婚願望があることをアピールする一言９パターン」を紹介させていただきます。【１】「次の車は、ワゴンにしようと思うんだ。」次に購入する車の車種を通じて、結婚願望をアピールするパターンです。乗車人数の多い家族向けの車を購入する意思を表明することで