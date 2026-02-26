2人が見つかった車高松市 25日午後6時15分ごろ 25日午後5時ごろ、高松市鍛冶屋町の繁華街の駐車場で、止まっていた車の車内から男性2人が遺体で見つかりました。2人は前日夜に「高松に飲みに行く」といい、徳島県の仕事場から出掛けていたことがわかりました。 死亡したのはいずれも愛媛県の林業の会社に勤務している27歳と20歳の男性作業員です。2人は当時、徳島県の現場に滞在して仕事をしていました。 警察が2人の