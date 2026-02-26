2人のお子さんの小学校受験を経験したフリーアナウンサーの青木裕子さんによる、日々の「子どもとの学び」を提案する連載「子育て歳時記」。青木さんが子育てをするなかで、お子さんのために徹底的にリサーチをし、親子で一緒に体験した「学び」の数々を毎月シェアしています。小学校受験では、季節ごとの“植物”や“行事”、生活力について問われるような試験が行われます。365日様々なところにある「学び」のチャンスですが、慌