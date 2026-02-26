東京と神奈川をメインにレッスンを行う三浦真由ティーチングプロが、読者のお悩みに答えるレッスン。 さまざまなお悩みについて三浦プロが解決法を伝授します！ まずは、構えに不安のある方からの質問について。 【お悩み①】真っすぐ構えられているか、自信がない……。 スティック2本を使います！ いいスイング、いい球筋は、アドレスが大事なんですよね。でも、向きは気づきにくく、毎回ズレて