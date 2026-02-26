ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が25日（日本時間26日）、オープン戦の本拠地・レッズ戦に「2番・一塁」で出場。3打数1安打だった。初回1死では昨季9勝の左腕ロドロの153キロ直球に空振り三振。3回2死は左腕バークの初球、154キロ直球を捉えて左前打。しかし直後にけん制で逆を突かれてアウトになった。6回先頭は右腕ダナーの前に左飛に倒れた。7回の守備から途中交代。オープン戦は4試合で13打数5安打となった