ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（63）が24日、自身のブログを更新。「ユカイな健康オタクロッカーの朝飯」と、栄養満点の朝ごはんを披露した。【写真】「朝から超豪華!!!」ダイアモンド☆ユカイが披露した“発酵食品”中心の健康的な朝ごはんユカイは「朝食をちゃんと食べるようになった」と告白し、品数が並ぶ食卓の写真をアップ。「凝っている」という「ぬか漬け」や、玄米、みそ汁、焼き魚など栄養たっぷりの