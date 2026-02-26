「漢字ドリル好きじゃない」という11歳娘、それに対して父は……？【写真】娘が喜んで答えを書いたドリル……全10問思わぬ解決策をThreadsに投稿したところ話題に。はたして、どんなアイデアだったのかを取材しました。漢字の練習を「どうにか面白くできないか」と考えた父・山田周平さん。そこで、自ら作ったのは「小学生あるある」のドリルでした。「今、□□（しゅくだい）をやろうと思ったのに」「プール後の□□（じゅぎょ