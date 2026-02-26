意外に知られていないハイパーで軽量なシングルファイターぶり！ 1984年、ヤマハは250ccの単気筒ロードスポーツ、SRX250をリリースした。その狙いはユーザー層の幅が広い250ccクラスで入門用のような位置づけではなく、ベーシックながら本格的なスポーツとしてのポテンシャルを備えたシングル・スポーツといったカテゴリーだった。ただホンダは前年に、CBX