フジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(毎週木曜22:00〜)の第8話が、きょう26日に放送される。(左から)玉木宏、岡崎紗絵深夜の路地裏で、フードをかぶった男が若者たちに錠剤を売りさばいている。「L」と刻まれたそれは、違法ドラッグ「ルーシッド」だ。男は次々と売りさばき、闇の中を歩き去る。オリエント保険の沢木(野間口徹)と沙月(結城モエ)が深山リサーチを訪れ、天音(玉木宏)や凛(岡崎紗絵)に高級菓