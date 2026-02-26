歌手の小林幸子が、YouTubeチャンネル『小林幸子はYouTuBBA!!』で公開された動画に出演。自宅の近所に住む芸能人について語った。小林幸子○「近くに住んでいる芸能人、結構いるんですよ」この動画では、小林が今年1月、自身のインスタグラムで「昨夜は2回目の町内会ご飯会」「陣内智則ちゃんファミリーと、長山洋子ちゃん夫妻、そして、私の可愛い弟? 息子? 大江裕ちゃんというメンバーでした」とつづりながら、陣内らと撮影した