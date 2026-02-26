陸上100メートルハードルで東京世界陸上にも出場した中島ひとみ選手（30）が、2026年2月9日放送のバラエティー番組「呼び出し先生タナカ」（フジテレビ系）に出演。中島選手のマネージャーが2月24日にインスタグラムを更新し、衣装姿の写真を公開した。「制服のひとみさんも新鮮です」インスタグラムでは、中島選手が「呼び出し先生タナカ」に出演した際の、制服姿の写真が公開された。ベージュ系の色のブレザーで、チェックのミニ