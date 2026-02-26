パワーを最大限に伝える為のバックスイングの重要性とは 腕が８時の位置をすぎたらコッキングと左への重心移動 バックスイングについては、トッププロのように両腕を伸ばしたまま手首を固定してテークバックするとコンパクトにはなりませんので、早めに左手をコッキングしてクラブを反転させなければなりません。 コッキングがあるから右ヒジのたたみも早くなりますし、右肩、そして左肩も早めに入ってトップオブス