ドル円、伸び悩むも１５６円台後半まで一時上昇円安の継続性には懐疑的な見方も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、後半にドルの戻り売りが優勢になりドル円は伸び悩んだものの、一時１５６円台後半まで上げ幅を拡大した。本日は、年内に任期満了を迎える日銀審議委員２人の後任人事を巡って日本国債が下落（利回り上昇）していることが円安を誘発。政府が指名した人物は、いずれも金融緩和と積極財政を重視するリフレ派