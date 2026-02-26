モデルで女優の新川優愛の透明感溢れるソロショットにファンはくぎ付けだ。２６日までに自身のインスタグラムを更新した新川。「＃美的」とハッシュタグを付け、桜の絵文字を記して投稿。桜色の背景をバックに、頬にはピンクのチークを合わせてショットを披露した。この投稿にファンからは「会いたい」「超可愛い」「優愛さん綺麗です素敵」「女神降臨」「お美しい」「桜咲いた」「お綺麗ですっっ」「キレイだぁああああ