▼青森県（青森地方気象台・２６日５時）【津軽】晴れ時々くもり【下北】くもり時々晴れ【三八上北】くもり時々晴れ▼岩手県（盛岡地方気象台・２６日５時）【内陸】晴れ後くもり【沿岸北部】くもり時々晴れ【沿岸南部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２６日５時）【沿岸】晴れ【内陸】晴れ▼山形県（山形地方気象台・２６日５時）【村山】くもり時々晴れ【置賜】くもり時々晴れ【庄内】晴れ【最上】くもり時々晴れ