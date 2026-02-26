タレントのつるの剛士が２４日、自身のインスタグラムを更新。同じくタレントの照英との、特撮ヒーロー２ショットを公開した。９７年放送「ウルトラマンダイナ」で主演を務めたつるのと、９８年放送「星獣戦隊ギンガマン」でギンガブルー役を演じた照英。つるのは「ギンガブルーに肩車されるウルトラマンダイナ。二人合わせて１０１歳」と投稿し、照英の肩にまたがり、満面の笑みでウルトラマンのポーズを決める様子をアップし