歌手の浜崎あゆみが２３日、自身のインスタグラムを更新。激細ウエストが際立つオフショットを公開した。「Ｓｎｅａｋｐｅｅｋｆｒｏｍｙｅｓｔｅｒｄａｙ」と始めた浜崎は、「昨日おまさが撮ってくれたシモ子劇場のオフショット第一弾」と投稿。「おまさがシモ子のアシスタントだった時代からよーく知ってる身としとは、現場に２人がカメラマンとしてそれぞれに機材背負って立っているのを見るのが非常にエモくもあり、