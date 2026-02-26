飲食料品の消費税を2年間ゼロにすることについて、外食の業界団体は「物価高騰対策としての即効性には疑問が残る」として、反対する意向を示しました。仮に食品のみ消費税ゼロとなれば、持ち帰り弁当や総菜の税率と店内飲食の税率の差が10％に広がるとして、外食の業界団体である日本フードサービス協会が反対を表明しました。日本フードサービス協会・久志本京子会長：物価高騰対策としての即効性には疑問が残るのではないでしょ