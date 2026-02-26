5月4日よりPrime Videoで独占配信される、SixTONESの京本大我主演ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』に桜田ひよりが出演することが決定した。 参考：SixTONES 京本大我が吸血鬼の作家に『憧れの作家は人間じゃありませんでした』配信決定 本作は、『准教授・高槻彰良の推察』シリーズで知られる澤村御影のデビュー作である同名小説を原作に、警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家