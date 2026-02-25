関節リウマチは、なんとなく見た目の変形で診断できそうなイメージがありますが、診断には定められた基準があり、しっかりとした検査が必要なのだそうです。「もしかしたらリウマチかも？」と思ったときに知っておきたいリウマチの症状について、リウマチ専門医の上原 武晃先生（湘南リウマチ膠原病内科院長）にお聞きしました。 編集部 関節リウマチについて教えてください。 上原先生 関節リウマチは、主に関節の慢