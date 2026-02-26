ATXオープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月2日開催地：アメリカ オースティン, テキサスコート：ハード（屋外）結果：[ファンニ シュトッラル / アシュリン クルーガー] 0 - 2 [柴原 瑛菜 / 青山 修子] 試合の詳細データはこちら≫ ATXオープン第3日がアメリカ オースティン, テキサスで行われ、女子ダブルス1回戦で、ファンニ シュトッラル / アシュリン