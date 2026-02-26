仕事とは、最初から「仕事」として与えられるものなのだろうか。作家・浅生鴨が高校卒業後に働いたスーパーマーケットでは、業務の多くが説明もないまま、淡々と割り振られていった。野菜を切り、棚を補充する。誰にでもできるその作業を、毎日黙々と繰り返す日々。だがあるとき、いつもと同じはずの作業に、ふと引っかかる感覚が生まれる。※本稿は、作家、広告プランナーの浅生 鴨『選ばない仕事選び』（筑摩書房）の一部を抜粋