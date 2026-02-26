保護者の就労に関わらず月10時間まで保育施設を利用できる「こども誰でも通園制度」が本格スタートしています。とはいえ利用できる園数は自治体判断で、制度の使いやすさは大きな地域差があります。育休明けの復職準備で園に慣れるために使えるか、アレルギー児が利用するときの注意点など、制度のポイントを整理しながら“賢い活用法”を紹介します。（社会福祉法人 みなみ福祉会理事長近藤敏矢）こども誰でも通園制度の賢い活