【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（5月4日よりPrime Videoにて独占配信）のキービジュアルが解禁。共演者第1弾として、桜田ひよりの参加が明らかとなった。 ■桜田ひよりが演じるのは、御崎禅（京本大我）の大ファンである新米編集者・瀬名あさひ 美しき吸血鬼作家・御崎禅（みさき ぜん／京本大我）の日常を描く新感覚のファン