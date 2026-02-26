島原市では、毎年恒例のひな祭りイベントが開催されています。 島原伝統のおひなさま。 平安絵巻から飛び出したような、雅で聡明な姿が描かれています。 ひな人形を見ながら、城下町を散策。限定のスイーツも楽しめます。 紅白の梅が凜と咲き誇る、早春の島原城。 この時期、城下町を彩るのは、さまざまな “おひなさま” です。 来月8日まで開催中の『しまばら浪漫ひなめぐりん』。 7回目の今年