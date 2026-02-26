香港のニュースサイト・香港01に25日、「日本が巨費を投じて深海のレアアースを採掘するのは『金を海に捨てる行為』なのか、それとも『備えあれば憂いなし』なのか」との記事が掲載された。記事は、日本が先日、南鳥島沖の水深約6000メートルの海底からレアアースを含む泥の試掘に成功したことを挙げ、「これは日本が海底のレアアースによって巻き返すということを意味するわけではく、一種の工学的実証に近い。理論上、日本にはこ