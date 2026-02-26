俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜後10：00）の第8話が26日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。【写真】どういう展開!?純白のウエディングドレスに包まれた岡崎紗絵本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑