テレビ東京は26日、ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06〜）を3月30日から放送すると発表した。主演は宮澤エマが務める。宮澤は地上波の連続ドラマで主演を務めるのは初めて。【写真】メガネがかっこいい！視線を向ける北山宏光原作は、北実知あつき氏が描く、「夫の行動が怖すぎる」「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の電子マンガ『DINKsのトツキト