TBSは26日、4月期の日曜劇場枠（毎週日曜 後9：00）で放送する堤真一主演の『ＧＩＦＴ』に、俳優の本田響矢（26）が出演すると発表した。本田にとって本作が初の日曜劇場出演となり、“夢を失った”車いすヤンキー役を演じる。【写真】弱小車いすラグビーチーム“ブレイズブルズのキャスト一覧本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ