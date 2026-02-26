TBSは26日、俳優・堤真一（61）が主演を務める4月期のTBS日曜劇場「GIFT」（日曜後9・00）に、今大注目の若手俳優・本田響矢（26）が出演すると発表した。本田はパラスポーツである車いすラグビーを舞台とする今作で、日曜劇場初出演。「全力で車いすと役と日々向き合っています」と作品への思いを語った。脚本はオリジナルで「サンクチュアリ―聖域―」などで知られる金沢知樹氏が手がける。天才すぎて孤独な堤演じる主人公が