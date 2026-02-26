テレビアニメ『サザエさん』（フジテレビ系毎週日曜後6：30※3月22日は後6：00）の『サザエさん春の行楽スペシャル』と題した1時間スペシャルが3月22日に放送される。【画像】見たことない！髪下ろしたロングヘア姿のサザエさんスペシャルで放送されるのは、「サザエ、シャチに会いに行く！」「磯野家、整理します！」「どうなる、お花見」「タラちゃん川の字」の4エピソード。その中でも「サザエ、シャチに会いに行く