1997年（平9）春、W杯フランス大会アジア予選が始まった。1次予選は問題なく勝ち上がったが、5カ国による最終予選は急きょ集中開催方式からホーム＆アウェーに変更され、2カ月近く早まって9月にスタートした。初戦はウズベキスタンに6―3で快勝したが、アラブ首長国連邦（UAE）にアウェーで0―0、韓国戦はホームで1―2と逆転負けを喫した。もやもやした中で最大のヤマ場といわれていたカザフスタン、ウズベキスタンのアウェー2連