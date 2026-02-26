俳優の宮澤エマ（37）が、テレビ東京で3月30日スタートのドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06〜）で主演を務めることが26日、発表された。宮澤は地上波の連続ドラマで初めて主演を務める。【比較写真】原作キャラとそっくり!?連ドラ初の主演を務める宮澤エマ原作は、北実知あつき氏が描く、「夫の行動が怖すぎる」「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の