オープン戦に初登板…1回1/3で3安打3失点3Kドジャース・佐々木朗希投手が25日（日本時間26日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板。2イニングを想定していたが、1回1/3を投げて3安打2四球3失点、2奪三振だった。試合後は報道陣の取材に応じ、「良かったところと悪かったところがしっかり分かれて。良かったところは少なかった」と振り返った。初回先頭に97マイル（約156キロ）のフォーシー