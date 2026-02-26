レノボは2026年3月初旬、米国においてPCやタブレット、モバイルデバイス製品の一部を値上げする予定であることが判明。パートナー企業に対して早めの注文を促しているようです。 ↑米では値上げが不可避な状況に（画像提供／Back2Gaming／Unsplash）。 この情報の出所は、ITチャネル（流通）業界のニュース・分析を専門とするメディアのCRN。レノボの北米チャネル責任者が2月2日にパートナー企業側へ送った書簡に基づいた情