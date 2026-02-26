階段の踊り場にいる猫を見つけた、猫好きの次男くん。ハイハイで勢いよく向かっていき…？猫愛を感じるその予想外の行動が可愛らしいと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で30.6万再生を突破し、「ずっと猫好きでいて下さいね♡」「会いた過ぎて、必死さが伝わる♡」といった声があがりました。 【動画：赤ちゃんが階段上にいる『大好きな猫』を見つけた結果…まさかの光景が可愛すぎる】 猫ち