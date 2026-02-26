今回紹介するのは、Threadsに投稿された小さな子猫ちゃん。お家にお迎えされてから、2か月ですくすく成長したみたいです。その成長っぷりに投稿主さんも思わず驚いたとのこと。投稿はThreadsにて、3.2万回以上表示。いいね数は7000件を超えました。 【写真：とっても小さな子猫をお迎えして『２か月』が経過したら…飼い主驚きの"成長っぷり"】 成長が早い…！ 今回、Threadsに投稿したのは「みとの」さん。登場したのは、黒猫