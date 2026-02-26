豆まきやいわしの飾り、地域によっては恵方巻きを食べるなどさまざまな慣わしを持つ「節分」。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが日本の節分文化を紹介した。☆☆☆☆【東京都】浅草寺の掛け声がポジティブ一般的に知られる“鬼は外、福は内”ではなく、浅草の浅草寺では“千秋万歳、福は内”と言う。これは「観音様の前には鬼はいない」という理由からだとか。千秋万歳には長寿を願う意味が込められていると