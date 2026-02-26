安田理大氏とハーフナー・マイク氏はフィテッセで共にプレー6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）で優勝を目指す日本代表。グループステージF組の初戦で戦うのが、FIFAランク7位の強豪・オランダ代表だ。今回はオランダ・エールディビジのフィテッセでチームメートだった元日本代表DF安田理大氏と同代表FWハーフナー・マイク氏に“オレンジ軍団”を徹底解剖してもらった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇