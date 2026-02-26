【秦真司 監督探訪2026】#4ヤクルト【ロッテ】整備されつつある投手陣を「走塁改革」と「イキイキ打線」で援護できるか「全部で13人も故障で離脱しているんです」古巣のヤクルトキャンプに顔を出すと、池山隆寛監督（60）は開口一番、こう言った。「即戦力」と評判だったドラフト1位ルーキー松下歩叶（法大）が左太もも裏の肉離れで一軍の本隊を離れ、二塁の最有力候補と見られていた内山壮真、俊足の並木秀尊が脇腹を痛めて離