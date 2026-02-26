日本初放送の中国ラブコメ時代劇「転生才女は恋ざかり！」が、BS12 トゥエルビでスタートします。放送開始は2026年2月26日（木）夕方5時30分です。契約結婚から始まる関係を軸に、転生設定と学園要素を掛け合わせたテンポの良い物語が楽しめます☆ BS12 トゥエルビ『転生才女は恋ざかり！』 放送開始日：2026年2月26日（木）放送時間：毎週月〜木曜日 夕方5時30分〜話数：全17話音声・字幕：中国語／