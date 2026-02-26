奥びわ湖の旬魚をまとめて味わえる人気イベントが、2026年春も開催されます。朝日漁業協同組合が主催する「旬の魚を味わう〜グルメの集い」は、毎回満席が続く注目企画です。ホンモロコやビワマスを中心に、刺身・煮付け・天ぷら・素焼きまで一度に楽しめる構成になっています。 朝日漁業協同組合「旬の魚を味わう〜グルメの集い」 開催日：2026年3月15日（日）開催時間：12:00〜13:30会場：朝日漁業