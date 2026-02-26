女優の宮澤エマ（３７）が４月期のテレビ東京系連続ドラマ「産まない女はダメですか？ＤＩＮＫｓのトツキトオカ」（３月３０日スタート、月曜・後１１時６分）でドラマ初主演することが２５日、分かった。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）や大ヒット映画「国宝」（李相日監督）で知られる売れっ子がドラマの主役に初挑戦する。共働きで子どもを意識的に作らない・持たない夫婦「ＤＩＮＫｓ」を題材にした北実