エニタイムフィットネス会員向けに、ジム通いと自宅トレーニングをつなぐ新しい特典が始まっています。2026年1月21日から、対象会員はApple Fitness+を追加料金なしで利用できるようになりました。ジムに行ける日も行けない日も運動を切らしにくい、継続重視のコラボレーションです。 エニタイムフィットネス「Apple Fitness+追加料金なし利用特典」 提供開始日：2026年1月21日（水）会員向け利用料金