◆チューリップ賞追い切り（２５日・栗東トレセン）活気に満ちあふれ、時計以上の動きだ。タイセイボーグは西村淳を背に、栗東・坂路で単走。馬なりでもグイグイと駆け上がり、力強いフットワークを見せた。全体は５５秒９と抑えめだが、ラスト１ハロンは１２秒１。松下調教師は「しまいスッと反応していたし、これでいいなと。順調にこられました」とほほ笑んだ。昨年６月のデビュー時は馬体重４６６キロで、前走の阪神ＪＦは