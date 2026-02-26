◆中山記念追い切り（２５日・美浦トレセン）中山記念第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山＝１着馬に大阪杯の優先出走権）に出走するシャンパンカラーが雨でしぶった馬場をものともせず、力強い動きを披露した。テンションが上がりすぎないよう、他馬がほとんど調教を終えた１０時５１分（調教開始７時）に美浦・坂路に登場。岩田康を背に最初の１ハロンを１５秒２で入ると、１４秒３―１３秒９―１２秒９と加速ラッ