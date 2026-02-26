PLANTの惣菜売場に、牛肉の旨味をしっかり感じる新作コロッケが加わります。2年以上の試行錯誤を重ねた「味自慢牛肉コロッケ」が、2026年3月6日からPLANT全店で発売開始です。北海道産じゃがいものホクホク感と牛肉のコクを一度に楽しめる、食卓向けの新定番惣菜です。 スーパーセンターPLANT「味自慢牛肉コロッケ」 発売日：2026年3月6日（金）販売価格：150円（税込162円）販売店舗：PLANT全店PLANT