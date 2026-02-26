◆チューリップ賞追い切り（２５日・栗東トレセン）桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神＝３着まで優先出走権）の最終追い切りが２５日、栗東トレセンで行われた。阪神ＪＦ５着からの巻き返しを狙うアランカールは、ＣＷコースで軽快な動きを披露し「状態◎」を獲得。１６年オークス馬の母シンハライトとのレース史上初の母子制覇に向けて、完璧に仕上がった。雨雲でどんよりした空とは裏腹に、活