半導体の微細化が加速するなか、配線遅延を抑える超低誘電率膜への注目が一段と高まっています。QYResearchは2026年2月25日、超低誘電率膜市場の最新動向と2032年までの成長予測を公開しました。先端ロジックや通信分野の投資判断に直結するデータがまとまった、実務向けの市場レポートです。 QYResearch「超低誘電率膜グローバル市場シェアと需要予測」 発表日時：2026年2月25日 15:20予測対象期間：