◆オーシャンＳ追い切り（２５日・栗東トレセン）オーシャンＳ第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２８日、中山＝１着馬に高松宮記念の優先出走権）に向けての最終追い切りが２５日、東西トレセンで行われ、２４年に同舞台のスプリンターズＳ・Ｇ１を制したルガルが、好仕上がりを感じさせた。シャープな脚取りだった。ルガルは２週続けて鮫島駿を背に、栗東・坂路を単走。手綱をがっちりと押さえられながら、雨を切り裂くように鋭